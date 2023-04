“Vesuvio bruciali tutti”: il coro vergognoso dei tifosi milanisti al Maradona

“Vesuvio bruciali tutti, Vesuvio bruciali tutti” Vergognoso coro urlato dai tifosi del Milan verso i napoletani allo stadio Diego Armando Maradona.

Durante il primo tempo di Napoli-Milan allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, i tifosi rossoneri presenti nel settore ospiti hanno intonato un coro discriminatorio che ha suscitato indignazione e fischi da parte dei tifosi partenopei.

Dopo il gol segnato da Diaz che ha portato il Milan sul 2-0, si è alzato un coro offensivo e raccapricciante: “Vesuvio bruciali tutti, Vesuvio bruciali tutti“. I tifosi del Milan hanno proseguito con altri cori discriminatori, tra cui “Noi non siamo napoletani” e il noto “Mamma che puzza scappano i cani, stanno arrivando i napoletani“.

La squadra di Pioli non ha fatto nulla per fermare questi cori di matrice territoriale, che sono proseguiti per tutta la prima frazione di gioco. I tifosi del Napoli hanno invece mostrato la propria indignazione, coprendo di fischi i tifosi del Milan.

Nonostante il vantaggio di 2-0, la squadra di Pioli ha continuato a giocare in un clima surreale di contestazione, che ha reso difficile la partita. Il Napoli di Spalletti sembra aver subito un elettroshock e non ha manovrato come al solito, forse anche a causa della tensione e della pressione degli avversari.

Il comportamento dei tifosi del Milan è stato vergognoso e discriminatorio, e merita la massima condanna. Il calcio dovrebbe essere un momento di divertimento e sportività, non un’occasione per esprimere odio e razzismo.