Spalletti alta tensione con Leao, interviene anche Maldini: ecco cosa è successo

Napoli-Milan, Maldini e Leao alta tensione con Spalletti nel tunnel. Il tecnico dei partenopei furioso con l’attaccante.

Durante l’intervallo di Napoli-Milan, mentre le due squadre si stavano preparando per il secondo tempo, è accaduto un episodio che ha aumentato la tensione tra le due squadre. Nel tunnel pre-campo, Spalletti ha affrontato Leao per la sua esultanza dopo il primo gol, pensando che fosse rivolta ai tifosi del Napoli.

Le parole di Spalletti, “Hai sbagliato“, hanno scatenato una discussione tra l’allenatore del Napoli e Maldini, che ha difeso l’attaccante portoghese. Maldini ha spiegato che la celebrazione di Leao poteva essere riferita alle critiche che aveva ricevuto negli ultimi tempi.

Questa discussione ha aumentato la tensione tra le due squadre, che si stavano già dando battaglia sul campo. Napoli-Milan si prospettava come una partita accesa, ma questo episodio nel tunnel ha aggiunto ulteriore combustibile al fuoco.

Nonostante la lite tra Spalletti, Maldini e Leao, entrambe le squadre sono tornate in campo per il secondo tempo, cercando di vincere la partita. Tuttavia, l’episodio nel tunnel pre-campo è stato un chiaro segnale di quanto sia alta la tensione tra Napoli e Milan in questo momento.