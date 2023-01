Varriale: “Napoli campione d’inverno. Chi parlava di campionato riaperto…”

Il Napoli è campione d’inverno con due giornate d’anticipo, grazie al pareggio del Milan con la Roma. Gli azzurri hanno sette punti di vantaggio.

La Roma rimonta il Milan in una partita incredibile. Il gol di Abraham al minuto 93 dà il pareggio agli uomini di Mourinho che bloccano il Milan che aveva già pregustato la vittoria grazie ai due gol segnati di Kalulu e Pobega.

Con questo risultato il Napoli è campione d’inverno in Serie A con due giornate d’anticipo. Ecco il commento di Enrico Varriale: “Con 2 giornate di anticipo il Napoli è campione d’inverno. Chissà se qualche giornale che dopo Inter-Napoli aveva titolato, con un pizzico di entusiasmo, “Campionato riaperto ” domani parlerà di Scudetto ormai assegnato. Non è così. Il cammino per la capolista è ancora lungo.”