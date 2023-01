Iannicelli: “Il vento del Nord non esiste”. Chiariello sbotta: scontro in studio

Iannicelli e Chiariello si scontrano in studio durante il dibattito sul famoso “vento del Nord” che avrebbe influito sul risultato di alcune partite in serie A.

Nella sfida di Serie A tra Sampdoria e Napoli, gli azzurri hanno ottenuto una vittoria importante per 0-2. In seguito al primo calcio di rigore assegnato alla squadra del Napoli, il giornalista Peppe Iannicelli ha affermato che se il famoso “vento del Nord” esistesse, il rigore non sarebbe stato assegnato.

“Se fosse vero quanto ha detto qualcuno sul vento del Nord il primo rigore al Napoli contro la Sampdoria non l’avrebbero dato e non ci fosse stato nemmeno l’errore arbitrale ai danni dell’Inter contro il Monza, i nerazzurri sono stati scippati di due punti diciamola tutta”.

Umberto Chiariello ha risposto sottolineando che le affermazioni di Saviano non sono rilevanti.

“Il Vento del Nord, fai riferimento a quello che ha detto Saviano! Lo stai dicendo da giorni, di quello che dice Saviano non me ne frega niente, basta Peppe!”.

Iannicelli ha aggiunto che le dichiarazioni di Saviano sono pericolose perché instillano dubbi e incertezze nella mente dei giocatori del Napoli: Quello che ha fatto Saviano è pericoloso perché dicendo questo ha instillato nelle teste dei giocatori del Napoli l’ipotetica esistenza di questo vento del Nord e complottismo che genera insicurezze. Bisogna stare attenti a certe cose che si dicono”.

Il vento del nord esiste

Noi di napolipiu.com il famigerato vento del Nord lo conosciamo, purtroppo, e lo denunciamo ancor prima di Saviano. Ricordiamo ancora di quanto soffiava forte quel vento il 21 marzo 1971 quanto l’astigiano (sempre da quelle parti) Gonella si abbatté come un maglio sul Napoli di Altafini e Sormani. Lo scudetto fu praticamente scucito dalle maglie azzurre per essere azzeccato sulle magliette nerazzurre, ma, sicuramente fu una coincidenza, dopo quel titolo sfuggito al Napoli è utile ricordare la luminosa carriera di Gonella. Il direttore piemontese fu addirittura inviato ai Mondiali argentini del 1978 ed una volta dismesso il fischietto fu nominato designatore arbitrale e persino presidente dell’AIA.

I più giovani tifosi azzurri stanno ora avvertendo i primi spifferi di vento che sono giunti con i titoli scippati al Napoli nel 2018 e lo scorso anno. Quanto combinato dal duo Orsato – Valeri nella sfida scudetto fra Napoli e Milan il 6 marzo 2022 è stato il copia – incolla di quanto lo stesso lo stesso duo arbitrale aveva già combinato in Inter – Juventus del 28 aprile 2018. Il risultato finale è stato lo stesso, con il vento del Nord che portava via altri due scudetti alla squadra partenopea, gli ennesimi.