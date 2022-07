Repubblica- Spalletti, ha chiesto a De Laurentiis la conferma di Koulibaly. Domani conferenza stampa del tecnico da Dimaro

Spalletti vuole la riconferma di koulibaly, il tecnico lo ha comunicato al patron Aurelio De Laurentiis.

Luciano Spalletti vuole la riconferma di koulibaly. il tecnico del Napoli, che domani parlerà in conferenza stampa, ha parlato quasi quotidianamente con Giuntoli e De Laurentiis. L’allenatore è stato molto franco con il patron azzurro e gli ha ribadito la necessità di riconfermare il difensore senegalese. Secondo quanto rivela l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica il patron azzurro ha rassicurato il tecnico sulle intenzioni del club:

“Aurelio De Laurentiis ha già pronta l’offerta di 5 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. La presenterà al senegalese quando raggiungerà il ritiro di Dimaro. La Juventus sta monitorando con attenzione la situazione: nei colloqui intercorsi tra la dirigenza bianconera e l’entourage del calciatore, la Juve ha offerto 6 milioni di euro all’anno per le prossime tre stagioni, ma al momento la priorità del difensore è restare in azzurro”.

SPALLETTI CONFERENZA STAMPA DA DIMARO

Spalletti ha espresso la forte volontà di avere Kalidou Koulibaly anche nella rosa della prossima stagione. Il difensore si è aggregato ai convocati e sarà in ogni caso a Dimaro agli ordini del mister toscano.

Diego De Carli, giornalista e responsabile della Nicer sul rituro azzurro in Trentino, ai microfoni di radio Marte ha svelato le prime tappe del Napoli fuori dal campo:

“Non sono in grado di dirvi quando arriverà il presidente, però posso ricordare che sabato sera (domani) c’è la prima conferenza stampa di Spalletti. Poi martedì abbiamo la serata con Spalletti e due giocatori, altra occasione per percepire se ci sono novità in atto”