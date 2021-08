Spalletti chiede al Napoli un centrocampista: Youssouf apertura per il prestito

Il Napoli a caccia di un centrocampista sul calciomercato, il Saint Etienne apre al prestito di Youssouf che piace a Giuntoli. Secondo quanto riferisce Il Mattino il giocatore è uno di quelli che piace maggiormente allo staff tecnico del Napoli, ma fino ad ora il club francese aveva sempre puntato i piedi e non voleva cederlo in prestito. Ieri Luciano Spalletti ha fatto capire apertamente che serve qualche altra cosa alla sua rosa, quindi Giuntoli dovrà cercare di accontentare il suo tecnico. Anche perché è evidente che in mediana bisogna comprare qualcuno, visto anche l’infortunio di Demme e l’uscita di Bakayoko.

Ecco quanto scrive Il Mattino sulla possibilità che il centrocampista vesta la maglia del Napoli nella prossima stagione:

Come ampiamente raccontato, oltre a Juan Jesus arriverà un centrocampista. Il direttore sportivo Giuntoli ieri non era a Castel Volturno con la squadra ma a Milano, proprio per seguire da vicino le ultime trattative. Con lui il braccio destro Pompilio e al telefono sono continui i contatti con l’ad azzurro Andrea Chiavelli. Il cerchio si sta per chiudere e l’impressione che i nome rimasti sul tavolo sono quelli di Berge dello Sheffield United, Youssouf del Saint Etienne e sia pure defilato Amrabat a meno che la Fiorentina non decida di cederlo in prestito a zero. In pole c’è Youssouf, il Saint Etienne apre al prestito. Un gioco a incastro. Ma tutto dipende dai costi, tutto lì. Poche ore e il velo verrà alzato.