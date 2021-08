Kostas Manolas resta al Napoli e non va all’Olympiacos, la trattativa con il club greco non si è conclusa per i costi alti dell’operazione. Il giocatore fino ad ora si è messo sempre a disposizione del tecnico Luciano Spalletti, nonostante le voci di mercato e la sua volontà di tornare in Grecia. Con il Venezia è stato schierato anche titolare e lo sarà anche nel match con il Genoa di questa sera. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

Kostas Manolas si ritrova, ma con soddisfazione, ancora a Napoli: gli sarebbe piaciuto eccome tornare a casa, nell’Olympiacos che lo ha visto decollare, ma ha capito che il mercato è complicato, che soldi se ne vedono pochi, che la sua quotazione è alta ed inavvicinabile e pure il triennale (4,2 a stagione) pesa e dunque riduce sensibilmente i margini di discussione. Resterà a Napoli.

Leggi anche: