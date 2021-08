Petagna spazi chiusi al Napoli: sogna un altro club

Andrea Petagna può lasciare il Napoli per andare alla Sampdoria. Il club blucerchiato sta facendo pressioni per prendere l’attaccante. Il Napoli non si opporrebbe, anche perché in rosa ha già attaccanti come Osimhen e Mertens, con il belga che è in recupero. La Samp, invece, necessità di un centravanti e l’affare nelle ultime ore sta andando avanti con Giuntoli impegnato su più fronti: sia nel mercato in entrata che in quello in uscita.

Calciomercato: Petagna alla Sampdoria

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sull’affare che può portare l’attaccante del Napoli a Genova, sponda Samp.

E magari, da Castel Volturno, esce Petagna, che viene attratto come da una calamita dalla Sampdoria: con Osimhen e con Mertens i suoi spazi resterebbero ridotti; con Insigne e/o Lozano capaci di fungere da dinti centravanti, anche durante la Coppa d’Africa gli resterebbe poco. E la Samp ha bisogno di lui: si tratta, intorno al prestito, ma che sia oneroso, possibilmente anche riscatto a da definire.

Petagna al Napoli non ha mai trovato continuità. Preso come bomber di scorta è sempre stata una terza scelta. Ora la Sampdoria sta corteggiando Petagna e l’attaccante vorrebbe giocare di più, per questo sta prendendo in seria considerazione l’idea di lasciare il Napoli.