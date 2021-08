Milan su Ounas: Spalletti lo blocca, la reazione dell’attaccante

Adam Ounas oggetto del desiderio del calciomercato di molti club, anche il Milan ha fatto un tentativo con il Napoli per l’attaccante. Il giocatore piaceva a tante società tra cui il Marsiglia che però non ha trovato l’accordo economico con il Napoli che chiedeva 15 milioni di euro per cederlo, sarebbe stato disposto anche a farlo partire in prestito ma con obbligo di riscatto.

Ounas-Milan: il retroscena

Nessun club è riuscito però a convincere Aurelio De Laurentiis a privarsi dell’attaccante algerino che nella scorsa stagione ha fatto buone cose a Crotone. Inoltre Ounas si è messo in evidenza durante il ritiro del Napoli e Spalletti lo ha preso in seria considerazione. Il Milan nelle ultime ore aveva fatto un tentativo per Ounas, ma poi non ha affondato il colpo. Corriere dello Sport scrive della reazione del giocatore: “Prima che Spalletti tirasse fuori dal mercato Ounas, mettendoci la voce in conferenza stampa, il Milan ha chiamato il Napoli ed ha chiesto informazioni su Adam, che dopo aver sentito la considerazione del proprio allenatore ha risolto i suoi dubbi: se la giocherà e proverà a confortare il tecnico, che ci ha puntato“.

Ounas dunque resta al Napoli e potrà trovare spazio in questa stagione. Dal punto di vista tecnico l’attaccante non si discute, ma non ha mai trovato la giusta continuità. Dopo qualche anno in prestito il Napoli spera che il giocatore si cresciuto e maturato. Se riuscisse veramente ad esprimere tutto il suo potenziale allora il Napoli avrebbe sicuramente un’arma in più in questo campionato.

Leggi anche: