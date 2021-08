Per Ounas era nata in maniera concreta la possibilità di un trasferimento al Marsiglia, ma ecco la brusca frenata. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport pare impossibile chiudere questa trattativa. Spalletti è pronto a valorizzare Ounas.

“Ounas, corteggiatissimo dal Marsiglia e assolutamente intenzionato a trasferirsi in Francia, fermo restando un’offerta ritenuta ancora insufficiente dal club azzurro. Già, per la società è soltanto una questione di cifre mentre per Spalletti la storia è decisamente diversa: lui crede molto nelle potenzialità del giocatore, anzi moltissimo, e a dirla bene è assolutamente contrario alla sua partenza”.

Napoli, mediano cercasi: le 3 ipotesi

Work in progress in casa Napoli, ancora alla ricerca di un mediano. Secondo il Corriere dello Sport, i nomi sono quelli di Sander Berge (Sheffield), Zaydou Youssouf (Saint’Etienne) e Sofyan Amrabat (Fiorentina).

Manolas: ci pensa Raiola

In casa Napoli continua a tenere banco la situazione legata a Kostas Manolas. Il difensore vuole tornare in Grecia, al suo Olympiacos, ma tra azzurri e biancorossi sembra difficile trovare l’accordo. Si è ipotizzato anche uno scambio tra il centrale e il centrocampista Mady Camara, ma i greci hanno sparato alto chiedendo anche 10 milioni di conguaglio.

Ed è qui che sta provando a lavorare Mino Raiola, agente di Manolas. Il procuratore starebbe cercando di convincere l’Olympiacos ad accettare lo scambio alla pari.