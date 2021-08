Napoli avanza Loftus-Cheek: il Chelsea lo cede in prestito

Il Napoli può prendere Loftus-Cheek sul mercato, il centrocampista è in uscita dal Chelsea che ha ottimi rapporti con De Laurentiis. Gli azzurri hanno una collaborazione solida con il club di Londra di proprietà di Roman Abramovic e gestito dalla super manager Marina Granovskaia. Rapporti che si sono consolidati con il passaggio di Jorginho al Chelsea, che era promesso al City, come conferma il prestito di Bakayoko la scorsa stagione.

Loftus-Cheek al Napoli: Giuntoli a lavoro

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport il Napoli sta lavorando per portare un nuovo centrocampista alla corte di Luciano Spalletti. Il tecnico nella giornata di ieri in conferenza stampa ha rotto gli indugi ed ha fatto capire che serve ancora qualcosa alla sua rosa. Con Demme infortunato e Zielinski in recupero e con un Bakayoko in meno in mediana si soffre. Non completare la rosa a Spalletti in un campionato dove chiunque può fare un passo falso, vedi la vittoria dell’Empoli con la Juve, sarebbe veramente un delitto.

Chi è Loftus-Cheek

Ed allora il Napoli si fionda su Loftus-Cheek, 25 enne inglese muscoli d’acciaio per 1,91 centimetri. Giocatore con dinamismo e capace di rubare palloni. Uno che si adatta a più ruoli e che ha buona esperienza internazionale. A centrocampo il suo ruolo preferito è quello di centrale. Può stare tranquillamente in un centrocampo a tre oppure a due. Questo darebbe a Spalletti la possibilità di passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Il problema resta l’ingaggio di Loftus-Cheek che percepisce 4 milioni di euro a stagione. Ma già lo scorso anno il Chelsea contribuì al pagamento dello stipendio di Bakayoko e concluse l’affare con il club di De Laurentiis.

Loftus-Cheek verrebbe al Napoli per giocare con continuità dato che a Londra troverebbe poco spazio in questa stagione. Nella giornata di domani Giuntoli affonderà il colpo, altrimenti dovrà virare su altri obiettivi per accontentare Spalletti.