Sky: “Problemi rinnovo di Gattuso e quella frase di De Laurentiis”

Secondo Sky ci sono problemi con il rinnovo di Gennaro Gattuso, ecco perché il patron Aurelio De Laurentiis non ha dato la certezza della permanenza.

Il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli tiene banco in queste ore, dopo alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che ha parlato anche dell’arrivo di Victor Osimhen in maglia azzurra. Secondo quanto riferisce Gianluca Di marzio durante ‘Sky Calcio Show l’Originale’ la frase di “De Laurentiis sulla permanenza di Gattuso è stata pronunciata perché non c’è ancora l’intesa economica per il rinnovo del contratto“.

Il tecnico calabrese è stato fautore del rilancio del Napoli dopo il pessimo inizio di stagione targato Carlo Ancelotti. Il rinnovo sembrava scontato, ma in queste ore un minimo di difficoltà sta avanzando. Gattuso resta la prima scelta in casa azzurra, anche perché sia il presidente che i calciatori credono molto nel lavoro dell’allenatore ex Milan.

Cosa ha detto De Laurentiis sul rinnovo di Gattuso

“Gattuso è un uomo vero e anche un ex calciatore che ha vinto un titolo mondiale. E’ uno che non ha voglia di rivincite, né economiche né di altro genere, non deve dimostrare niente a nessuno. Siamo molto simili in questo. Io non trattengo nessuno, se Rino si troverà bene il matrimonio potrà continuare per il periodo che le parti riterranno giusto, se Rino vorrà approdare in altri lidi non vedo perché dovrei trattenerlo. Per me lui dovrebbe essere l’iniziatore di un ciclo che può durare a lungo. Quando non sarà più ispirato, andrà altrove“. Così De Laurentiis parla del rinnovo di Gennaro Gattuso. Frasi che lasciano sicuramente qualche ombra sul futuro del tecnico calabrese. Ora come ora si sta pensando solo alla Champions League, ma dato che proprio Gattuso ha voluto fortemente Osimhen, per stessa ammissione di De Laurentiis, sembra veramente complicato che il matrimonio si possa interrompere.