Sky conferma: “Missione Lobotka, mancano gli ultimi dettagli”

Sky conferma: “Missione Lobotka, mancano solo gli ultimi dettagli”. Si sta continuando a trattare con il Celta, si limano pochi milioni.

La missione Lobotka per il Napoli è vicina ad essere portata a termine. Lo conferma Sky Sport durante lo speciale calciomercato. “Il Napoli ha messo sul piatto sedici milioni di euro più bonus, il Celta Vigo ne chiede venti complessivi”. Insomma la differenza tra le parti è di circa 2 milioni di euro. “In questo contesto si può dire che il calciatore è vicinissimo a vestire la maglia azzurra, un accordo si troverà anche perché Lobotka vuole il Napoli”. La SSC Napoli di De Laurentiis ha già trovato l’accordo con il calciatore. Tutto fatto con gli agenti sulla base di 2 milioni di euro a stagione per cinque anni. Il centrocampista slovacco consigliato da Hamsik non vede l’ora di trasferirsi in Campania.

Napoli: arriva il regista

La missione Lobotka in corso a Madrid porterà il nuovo regista per Gennaro Gattuso. Così si potrà passare definitivamente al 4-3-3, modulo impiegato dal tecnico nelle sue prime due uscite. Sia contro il Parma che con il Sassuolo è apparso evidente che in mezzo al campo mancavano geometrie. Aurelio De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi e dopo aver trattato Torreira si è fiondato su Lobotka. Il calciatore ha una clausola rescissoria dal 50 milioni di euro, ma grazie al lavoro di Giuntoli le pretese sono state più che dimezzate. Complice anche la volontà del calciatore e la posizione in campionato del Celta Vigo, che non naviga in buone acque. Con il regista in mezzo al campo il Napoli potrà avere di nuovo una dimensione che ricorda quella di Sarri. Ovviamente Gattuso imporrà il suo modo di vedere il calcio, ma le idee di base del 4-3-3 restano le stesse. La presenza di un regista è fondamentale per tenere palla e gestire i ritmi del gioco.