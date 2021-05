Sky – Allegri nuovo allenatore Juventus, esonerato Pirlo

Massiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico era senza contratto dal 2019 quando proprio i bianconeri decisero di puntare su Maurizio Sarri. Ora il club di Agnelli è pronto a dare l’addio pure ad Andrea Pirlo, vincitore di due trofei durante la prima stagione alla Juventus. L’ex centrocampista era stato preso come allenatore dell’Under 23 poi utilizzato come rimpiazzo dopo l’addio a Sarri ed adesso viene scaricato dopo appena una stagione.

Al posto di Pirlo ci sarà Allegri come nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano pure era stato scaricato dal club bianconero, nonostante fosse riuscito per due volte a portare la squadra in finale di Champions League, senza però mai vincere il trofeo. Allegri è stato fermo per ben due anni ricevendo comunque tante proposte. Le ultime quelle di Napoli e Inter. La società di Aurelio De Laurentiis aveva offerto un ottimo ingaggio al tecnico livornese, che ha però preferito tornare alla Juventus. A quanto pare ad incidere sul rientro a Torino di Allegri è stata anche la separazione del club da Paratici. Il manager su cui Agnelli ha scaricato le responsabilità del caso Suarez.

Con il Napoli che punta Spalletti e la Lazio che ha rinnovato Inzaghi si sta delineando lo scenario delle panchine in Serie A. Tra le big manca l’Inter che ha detto addio ad Antonio Conte. I nerazzurri potrebbero decidere di virare su Sarri che al momento è senza una squadra.

