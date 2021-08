Maurizio Sarri vince all’esordio con La lazio. I capitolini battono l’Empoli per 3-1 e immediatamente scattano i paragoni con il bellissimo Napoli di Sarri. Con quella squadra, che incantò tutti, fu coniato anche il termine sarrismo. Ai microfoni di Sky sport 24, il tecnico di Figline commenta la vittoria della Lazio e risponde ai paragoni sul Napoli

SARRI LA LAZIO E IL NAPOLI

“La Lazio può fare come il mio Napoli? Dal punto di vista tecnico ci sono poche similitudini, ma da quello morale molte. Sono ragazzi che seguono l’allenatore in maniera straordinaria ed è la stessa cosa che ho trovato a Napoli. Poi quel Napoli era più vicino alle mie idee, questa è una squadra che viene da un modulo completamente diverso e il percorso potrebbe essere più lungo“.

EMPOLI

“Ora siamo in piena costruzione, abbiamo trovato un’Empoli difficile da affrontare e avevo molto timore dei primi 20 minuti andando in difficoltà nel finale e giocando bene per 65 minuti. Nelle prime due azioni ci siamo accorciati con il vertice basso ed è estremamente pericoloso; infatti ci hanno infilato. Questa è una squadra che dal punto di vista offensivo ha delle qualità, le difficoltà erano prevedibili.

Soddisfatto? Uscire da queste partite è importante. E’ chiaro che se vogliamo continuare a fare risultato dobbiamo fare qualcosa in più.

Il mio rapporto con Corsi? Io devo tantissimo al presidente così come al direttore sportivo di allora e ai giocatori. Spero che l’Empoli faccia un grande campionato e so che le persone che ci lavorano hanno grande competenza“.

VIDEO: IL NAPOLI DI SARRI

Ecco come giocava il Napoli di Sarri. Riuscirà il tecnico a ripetersi alla Lazio?

LEGGI ANCHE