Roma-Milan manca un rigore a Pellegrini, arbitro Maresca disastroso

Roma-Milan termina 1-2, i giallorossi protestano per un calcio di rigore non assegnato a Pellegrini dall’arbitro Maresca. Disastrosa la direzione di gara che concede un calcio di rigore inventato ad Ibrahimovic ma non fa niente sul calcio di Kjaer a Pellegrini. In quest’ultimo caso nemmeno il Var interviene per segnale all’arbitro di andare al monitor. Eppure vedendo le immagini si capisce come il piede di Kjaer tocchi nettamente quello di Pellegrini. Ci sarebbero stati tutti gli estremi per andare quantomeno al Var, ma oramai il protocollo funziona in maniera diversa partita in partita. Il caso, infatti, è molto simile a quello del contatto tra Dumfries e Alex Sandro che ha portato ad un rigore per la Juventus. In quel caso Mariani fu richiamato al Var nonostante avesse preso la sua decisione di far giocare.

Rigore Ibrahimovic: Ibanez prende la palla

La Roma si lamenta non solo per il rigore mancato a Pellegrini contro il Milan per fallo di Kjaer. I giallorossi di Mourinho hanno protestato a lungo anche per il tiro dagli undici metri concesso per fallo di Ibanez su Ibrahimovic. Il difensore della Roma entra in contatto con lo svedese in area di rigore ma colpisce il pallone in maniera netta. Sicuramente prima c’è un contrasto con l’anca, ma è inevitabile se si vuole marcare un calciatore. Sia a velocità normale che rallentata sembra un contato di gioco normale, l’arbitro Maresca concede il rigore ad Ibrahimovic. Richiamato al Var il direttore di gara di Roma-Milan decide di mantenere la sua posizione e concede il calcio di rigore che diventa decisivo per il risultato finale.

Sull’episodio di Ibrahimovic in Roma-Milan è arrivata già ieri sera la sentenza dell’ex arbitro Saccani che alla Domenica Sportiva ha sancito che il calcio di rigore per il Milan non c’era. Affermazione confermata anche da tutti gli ospiti in studio, tranne Sebino Nela.