Maurizio Pistocchi demolisce la Juventus e Pirlo, dopo la gara contro la Roma: “poteva prendere cinque goal. Pirlo genio incartato”

Maurizio Pistocchi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Il giornalista di News Mediaset, demolisce la Juventus ed esalta il Napoli. Ecco le parole di Pistocchi :

“Contro la Roma i bianconeri hanno deluso, è stata una bruttissima Juventus, poteva prendere cinque gol. Edin Dzeko ha mangiato un gol davanti alla porta, anche Henrikh Mkhitaryan ha fatto un errore clamoroso.

Una Juve slegata, con una brutta idea di calcio e molto sfilacciata. La Juve, però, è sempre la Juve. Rientrano Rodrigo Bentancur e Arthur, potranno dare il loro contributo.

La Juventus ha fatto tre tiri in porta in tutta la partita, però è riuscito a fare due gol. Ha fatto tutto Cristiano Ronaldo. La differenza tra le due squadre l’ha fatta lui perché, a differenza di Dzeko, non si è mangiato nessun gol“.

Pistocchi demolisce la Juventus e bacchetta Pirlo: “Weston McKennie se la cava; era stato indicato come un incrocio tra Arturo Vidal e Edgar Davids, ma si esagera. Come si esagera parlando di Andrea Pirlo come nuovo genio del calcio italiano, quando Paulo Fonseca lo ha incartato pur essendo criticato nella capitale.

Contro la Juventus, il Napoli può giocarsela, è a punteggio pieno. L’importante è che non abbia paura. Il Napoli deve fare il suo gioco. Se va bene va bene, se va male il campionato è appena iniziato“.