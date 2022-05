Padovan: “Genoa, Venezia e Cagliari meritano la retrocessione. Empoli fatale al Napoli, ecco chi vince lo scudetto”

Il campionato viaggia verso lo ultime tre giornate di campionato, Inter e Milan lottano per lo scudetto, zona retrocessione caldissima. Blindati i primi quattro posti, con il Napoli che va in Champions League con tre giornate di anticipo. Gli azzurri hanno detto addio al sogno scudetto e secondo Giancarlo Padovan sono state fatali: “Le sconfitte con Fiorentina ed Empoli. Se la squadra di Spalletti fosse riuscita a trovare tre vittorie si sarebbe ritrovato al vertice della classifica di Serie A. Un vero peccato perché c’erano tutte le condizioni per puntare al titolo“. Secondo Padovan il Napoli “merita il terzo posto, molto più della Juventus, ma parliamo comunque di un contentino“.

Padovan: “Lo scudetto lo vince l’Inter”

Secondo Giancarlo Padovan, che parla a Radio Goal, il tricolore in Italia lo vincerà “l’Inter che è più forte del Milan”. Posizione netta anche sulla zona retrocessione: “La Salernitana merita di salvarsi e sono sicuro che ci riuscirà. Mentre Venezia, Genoa e Cagliari meritano di retrocedere in Serie B per quello che hanno fatto vedere sul campo“. Col giornalista si parla anche di arbitri con la sospensione di Pairetto e Nasca, che hanno convalidato un gol clamorosamente in fuorigioco, nonostante l’utilizzo del Var: “Il gol di Acerbi era in fuorigioco, si vede anche ad occhio nudo. Ma se non riescono a vedere queste cose con la tecnologia, allora vuol dire che il problema sono gli arbitri“.