Osimhen mancano due rigori col Verona – Video

Napoli-Verona due su Victor Osimhen ci sono due rigori, l’arbitro Ayroldi ed il Var non concedono la massima punizione. Il Napoli pareggia con il Verona ma gli azzurri possono recriminare per due penalty non concessi dal direttore di gara e dal Var.

Rigori Osimhen in Napoli-Verona: moviola

Il primo episodio avviene per un atterramento in area di rigore su Osimhen. Dalle immagini si vede come l’attaccante nigeriano sposti la palla all’ultimo momento ed il ginocchio del difensore avversario tocca quello di Osimhen. Il rigore su Osimhen sembra netto, ma per Ayroldi non c’è fallo sul nigeriano, anzi chiama fallo in attacco. Protesta anche Spalletti che poi in conferenza stampa svela cosa gli ha detto il quarto uomo.

Il secondo episodio da moviola di Napoli-Verona ha come protagonista sempre Osimhen. In questo caso Magnani trattiene in maniera evidente e netta l’attaccante nigeriano. La foto mostra come la maglia di Osimhen sia nettamente allungata mentre lui ha ancora i piedi in area di rigore. Anche in questo caso né l’arbitro né il Var intervengono.

Alla fine del match Spalletti preferisce non recriminare per i rigori non fischiati ad Osimhen in Napoli-Verona. Anche Juan Jesus non contesta l’arbitro. I due errori di Ayroldi sembrano evidenti e non è la prima volta che il Napoli subisce dei torti arbitrali.