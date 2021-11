Spalletti in conferenza stampa: “Napoli niente alibi. Rigore Osimhen, ho parlato con il quarto uomo, tempo di recupero sbagliato”

Luciano Spalletti in conferenza stampa parla di Napoli-Verona, match che la squadra azzurra ha pareggiato per 1-1 allo stadio Maradona.

Una prova non proprio brillante della quadra partenopea che non ha sempre schiacciato la squadra avversaria in area di rigore. In ogni caso vanno sottolineati i due legni colpiti dal Napoli: dieci in questa stagione. Spalletti al termine di Napoli-Verona dice: “Il pareggio con una squadra come il Verona ci può stare sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà, abbiamo dato il massimo, forse potevamo fare qualcosina in più. Nel secondo tempo ci siamo allungati. Europa League? Sicuramente qualcosa perdi quando giochi match così ravvicinati, avevamo il 50% della squadra che non aveva giocato in Europa“.

Luciano Spalletti non cerca alibi e dice: “Non bisogna trovare scuse, anche perché le partite le possiamo vincere ugualmente. Scontro con Tudor? Sono cose che ci stanno per il nervosismo del campo. Ormai le squadre hanno imparato a fare il fallo a centrocampo, una nuova tecnica che ferma un’azione che non sembra importante e quindi non si viene ammoniti, ma poi se va avanti può diventare pericolosa. Dobbiamo imparare anche noi questa tecnica“.

Spalletti recrimina sul tempo di recupero concesso dall’arbitro: “Ci sono state cinque ammonizione e due espulsioni si poteva dare più recupero a fine partite. La battaglia del tempo effettivo ce la portiamo dietro da un sacco di tempo, ma noi dobbiamo pensare solo a fare meglio“.

Qualcosa da recriminare anche sull’episodio del rigore su Osimhen: “Ho parlato con il quarto uomo e mi ha detto che al Var hanno visto che non c’era il fallo, lo voglio rivedere ma non voglio appellarmi a queste situazioni“. In realtà c’è un altro episodio molto più grave di quello citato di Spalletti. Al Napoli manca un altro calcio di rigore per fallo di Magnani su Osimhen.