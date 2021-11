Napoli-Verona, l’arbitro Ayroldi non convince. Sospetto rigore su Osimhen – FOTO

Rigore più che sospetto su Victor Osimhen in Napoli-Verona non segnalato dall’arbitro Giovanni Ayroldi, la trattenuta di Magnani è evidente. La direzione di gara dell’arbitro di Molfetta allo stadio Diego Armando Maradona non ha convinto fin dal primo minuto. Tanto che pure Carlo Alvino su twitter ha contestato l’arbitro a fine primo tempo. Non ha convinto la gestione dei falli e nemmeno quella dei cartellini. Molte volte l’arbitro Ayroldi è sembrato andare in confusione ed in contraddizione, fischiando falli che non c’erano o magari non ammonendo calciatori già ammoniti in precedenza.

Rigore su Osimhen in Napoli-Verona: moviola

Quello che maggiormente non convince sono i due episodi in cui poteva scattare un calcio di rigore per il Napoli. Nel primo caso Osimhen viene messo a terra da un difensore del Verona in area, l’arbitro concede il fallo agli scaligeri, ma è evidente che il nigeriano non commette alcun fallo, proprio non si comprende cosa fischi l’arbitro. Anche Spalletti ha avuto da recriminare su questo episodio, ma poi il quarto uomo ha chiarito che c’è stato un check con la sala Var ed il calcio di rigore non andava assegnato.

Il secondo episodio è quello più clamoroso. Il calcio di rigore non concesso da Ayroldi in Napoli-Verona per fallo su Osimhen è più che dubbio. Come si vede dalla foto Magnani trattiene in maniera evidente il calciatore del Napoli che sta uscendo fuori dall’area di rigore. Quando avviene la trattenuta, reiterata, i piedi di Osimhen sono ancora all’interno dell’area di rigore del Verona. La maglia del Napoli indossata da Osimhen si allarga in maniera evidente, quindi è ovvio che viene tirata. Per l’arbitro è tutto regolare. Nemmeno il Var con Abisso-Meli è intervenuto a richiamare l’arbitro. Sia dalle immagini video che dal fermo immagine, sembra chiaro che la maglia viene tirata, il comportamento di Magnani è quantomeno ingenuo.