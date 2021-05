Nuovo allenatore Napoli: il sogno di De Laurentiis è Allegri

Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per portare Massimiliano Allegri al Napoli. Secondo quanto riferisce Sky, il presidente del Napoli ha un sogno quello di portare il tecnico ex Juventus sulla panchina azzurra. Allegri non ha mai rifiutato la piazza azzurra, ma certo che la possibilità di andare al Real Madrid lo alletta parecchio. Ecco perché sta prendendo tempo. I blancos mettono sul piatto, ovviamente, più soldi ed un progetto tecnico superiore. Ma non è ancora detta l’ultima parola per Allegri al Napoli, visto che De Laurentiis si è messo ad attendere ma senza restare a mani vuote. Secondo Ciro Venerato a il presidente azzurro ha praticamente bloccato Spalletti. L’esperto di mercato della Rai, a Radio Goal, invece ritiene tramontate le piste “Dionisi e Italiano, mentre qualcuno mi dice di tenere viva quella che porta a Juric del Verona”.

Allegri al Napoli: le ultime di Sky

In questo momento De Laurentiis sta pensando principalmente ad Allegri. Molto dipende dalla decisione di Zidane di cambiare panchina o meno. Se il francese libera quella del club spagnolo, allora Perez sarebbe pronto a puntare su Allegri, ma se invece non dovesse saltare allora il tecnico toscano sarebbe ancora sul mercato. Galtier e Simone Inzaghi sono altre valide piste da seguire, con l’allenatore del Lille che può essere vantaggioso anche dal punto di vista economico.