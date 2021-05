Eustaquio-Napoli, l'agente: "Ho incontrato Giuntoli. Ecco quanto costa"

Il Napoli tratta Stephen Eustaquio. Il 24enne canadese con cittadinanza portoghese è stato accostato agli azzurri. I suoi agenti sono stati visti al centro tecnico del Napoli, come testimonia la foto scattata al Training Center di Castel Volturno. Eustaquio, centrocampista polivalente, nell’arco di quasi tutta la stagione, è stato principalmente utilizzato da mediano davanti alla difesa. Nelle 31 partite disputate nella Primeira Liga ha messo segnato due reti e ha fornito un assist. Eustaquio è nato in Ontario e nel 2019 ha esordito con la maglia della nazionale canadese in occasione della sfida persa 4-1 contro gli Stati Uniti.

L’AGENTE DI EUSTAQUIO PARLA DELL’INTERESSE DEL NAPOLI

Manuel Tomas, uno degli agenti del centrocampista, Stephen Eustaquio, è stato a Castel Volturno per parlare con Cristiano Giuntoli del talento classe 1996, arrivato al Paços de Ferreira dal Cruz Azul. Il procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di AreaNapoli.it:

“Sono stato a Napoli per Eustaquio, è vero. Tuttavia non abbiamo discusso di valori di mercato, anche se so che il Paços de Ferreira, proprietario del suo cartellino, potrebbe chiedere circa 8 milioni di euro.

Lo ripeto: col Napoli non ho parlato di soldi, solo della personalità e della famiglia del ragazzo”.

Più precisamente, il manager ha “spiegato ai Partenopei perché il mio assistito è uno dei migliori calciatori del campionato portoghese, in questo momento, e perché riesce a correre, in media, 12 km a partita.

Stephen ha una splendida famiglia, è un ragazzo estremamente serio. Ho detto loro che, se viene a Napoli, può restare facilmente in squadra perché ha una bella famiglia alle spalle, ha personalità ed una moglie che lo sostiene. Non abbiamo parlato di cifre, di niente, ma ho mostrato chi è il ragazzo e il giocatore. Il Napoli è un grandissimo club. Una delle cose più importanti, dal mio punto di vista, è lavorare senza nessun tipo di problema, essere chiari e focalizzati sull’obiettivo della società, sugli obiettivi stagionali”.

CHI È EUSTAQUIO

L’agente di Eustaquio ha poi aggiunto: “Stephen è molto professionale e concentrato sugli obiettivi. Ieri, ha disputato la sua ultima gara in Primeira Liga (vinta per 3-2 in casa del Tondela, ndr). Si tratta di uno dei calciatori con il rendimento più alto in questa stagione: non a caso, è stato eletto più volte migliore in campo. E’ un ‘top’ come atleta e come persona. Corre tantissimo: da questo punto di vista, fa registrare prestazioni da record. E’ un numero 6, un centrocampista ‘box-to-box’ dotato di grande visione di gioco. Quando riceve palla, è in grado di fornire sempre tre soluzioni: non è da tutti, è una caratteristica di chi ha realmente del talento. Sono stato anche a Roma e al Nord, l’Italia mi ha accolto davvero bene. Ringrazio il Napoli per avermi ricevuto. La vostra è una bellissima città. Non c’è ancora nulla di certo, vedremo cosa potrà accadere in futuro“.

Ad assistere Esutaquio, insieme a Manuel Tomas, è Carlos Carvalho, operatore di mercato che vive tra Canada e Portogallo. Attualmente in Europa, si è concesso ai taccuini AreaNapoli.it per ulteriori dettagli:

“Il Napoli è interessato. Stephen è un ragazzo intelligente, non bada ai soldi ma soprattutto al progetto. Ora come ora, c’è da capire chi sarà il prossimo allenatore del club azzurro, cosa succederà con Gennaro Gattuso“.