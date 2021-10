Napoli-Torino, Petagna recupera. Ospina e Lozano sono rientrati. Tre giocatori sono out: Le ultimissime

Napoli-Torino, Petagna recupera, spalletti ritrova anche Lozano e Ospina. Malcuit , Ounas e Manolas non saranno della partita.

NAPOLI-TORINO

Napoli –Torino è l’incrocio che offre l‘ottava giornata di Serie A . Azzurri a punteggio pieno dopo le prime sette partite di campionato, frutto di altrettante vittorie che hanno proiettato la squadra di Luciano Spalletti al vertice della classifica.

Di contro il Torino, dopo una partenza a singhiozzo, ha trovato identità ed equilibrio inanellando un filotto positivo che ha ridato morale alla formazione granata. Per gli uomini di Juric, l’imperativo è però dimenticare il ko nel derby con la Juventus rimediato prima della sosta per le Nazionali.

Il Napoli, dal canto suo, punta a proseguire sulla scia dell’avvio super di stagione per rimanere in testa al campionato: azzurri a 21 punti, Toro invece a quota 8.

SPALLETTI RECUPERA PETAGNA

Andrea Petagna sarà disponibile per Napoli-Torino. L’attaccante ha svolto l’intera seduta di allenamento al Konami training Center di Castel Voltruno. Ospina e Lozano sono rientrati dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. Sia Lozano con il Messico che Ospina con la Colombia sono stati grandi protagonisti in queste giornate di calcio internazionale. Malcuit , Ounas e il difensore greco, Manolas, non saranno della partita.

NAPOLI-TORINO PROBABILI FORMAZIONI

Spalletti recupera l’infortunato Petagna. Tra i pali del Napoli spazio a Meret al posto di Ospina, reduce dai voli transoceanici per giocare con la sua Colombia, in difesa Rrahmani ha ormai scalzato Manolas nelle gerarchie di Spalletti, centrocampo confermatissimo con Anguissa e Zielinski ai lati di Fabian Ruiz. Nel tridente offensivo, Politano più di Lozano con Osimhen e capitan Insigne. Ko Manolas.

Il Torino ritrova Belotti, al rientro dopo il lungo infortunio: il ‘Gallo’ è in ballottaggio per giocare, alle spalle della punta Linetty e Brekalo. In mediana spazio a Lukic accanto a Mandragora, sugli esterni Singo e Aina. Rodriguez non al meglio ma stringerà i denti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti.