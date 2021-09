Ospina: “Napoli, gruppo unito. Osimhen formidabile, Anguissa fortissimo. Spiderman Ospina? Mi piace. Scudetto? Sognare è giusto. Spalletti è il top”

David Ospina ha parlato dopo la vittoria del Napoli contro la Sampdoria. il portiere colombiano è stato protagonista a Marassi con alcune parate decisive.



DAVID OSPINA ELOGIA IL NAPOLI

David Ospina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli,Il portiere del Napoli ha parlato di Spalletti e dei compagni, svelando anche gli obbiettivi del club partenopeo. Ecco quanto evidenziato da napolipiu.com.

“Per me la cosa più importante è il risultato della squadra, non importa la mia posizione. Volevamo i tre punti ed è questo sempre il nostro obiettivo. Ieri è stata una bella parata su Adrien, è stata importante per il momento della partita, è molto importante per la squadra restare con la porta imbattuta in una partita difficile. E’ un momento importante, dobbiamo restare con i piedi per terra. La strada è lunga e il campionato è iniziato in questo momento”.

SPALLETTI “Con mister Spalletti stiamo facendo le cose bene, è un allenatore di grande esperienza che ci riesce a trasmetterci molta fiducia. Possiamo fare cose importanti, dobbiamo continuare a lavorare così”.

OSIMHEN: “Victor è un ragazzo formidabile che si impegna tantissimo, vuole sempre imparare e dare tutto per Napoli. Sta facendo le cose bene, per lui e per noi è importante averlo a questo livello”.

ANGUISSA: “E’ un calciatore fortissimo, può aiutare tanto il Napoli. Ci serviva assolutamente, ha la giusta matuirità ed esperienza. Anguissa, aumenta il nostro livello a Napoli per raggiungere i nostri obiettivi“.

SOPRANNOME: “Spiderman Ospina?…(ride, ndr) mi piace! Questo però lo lascio a voi, io devo continuare a lavorare forte per il Napoli. Sono importanti le soddisfazioni di squadra e lavoriamo per vincere le partite sempre”.