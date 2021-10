Napoli-Torino: Petagna segnali positivi, Manolas resta fuori

Napoli-Torino le ultime notizie di formazione. Andrea Petagna ha lavorato in gruppo, Kostas Manolas non ci sarà solo terapie. Gli azzurri preparano la sfida di domenica alla 18 contro il Torino allo stadio Maradona. Buone notizie per Spalletti che tra i convocati potrebbe portare anche Petagna, attaccante che può dare peso e forza all’attacco partenopeo qualora ce ne fosse bisogno. Petagna ha svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo e quindi potrà essere del match.

Ecco quanto riportato sul sito ufficiale della società partenopea: “Il gruppo dopo una prima fase di torello e rapidità ha svolto situazionali di gioco, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive. Malcuit terapie. Ounas e Manolas terapie e personalizzato in palestra. Petagna ha svolto l’intera seduta in gruppo. Ospina e Lozano sono rientrati dopo l’impegno con la Nazionale“. Sicuramente Ospina e Lozano non giocheranno dal primo minuto col Torino, al loro posto ci saranno Meret e Politano. Il ballottaggio tra i due portieri del Napoli ha animato questa settimana e questa volta il titolare sarà Meret. Anche se infortunato non sembra esserci più ballottaggio tra Manolas e Rrahmani, dato che il kosovaro si è guadagnato la fiducia di Spalletti a suon di buone prestazioni e gol.