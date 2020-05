Napoli, Mertens indeciso sull’Inter. Arrivano voci sul futuro del Belga

Mertens indeciso tra il Napoli e l’Inter. Il belga entro fine maggio prenderà una decisione. Arriva la promessa di Antonio Conte.



NAPOLI. Dries Mertens sarebbe ancora indeciso sul suo futuro. Il belga, molto attaccato alla città è combattuto tra il rinnovo con il Napoli o un approdo all’Inter.

Il belga vorrebbe chiudere la carriera in azzurro e continua a prendere tempo.

Secondo quanto riporta Sky Sport, De Laurentiis potrebbe alzare il bonus alla firma per convincere Mertens:

“Il Napoli, è pronto a fare uno sforzo importante per Dries Mertens, ma l’azzurro è indeciso sul suo futuro. Per il belga la priorità resta il Napoli, ma l’Inter è una tentazione forte.

Nei giorni di quarantena Dries si è sentito con il suo compagno di Nazionale e attaccante dell’Inter Lukaku. Il Napoli resta in attesa di una risposta, ma il tempo passa e il rinnovo non arriva.

Il pressing del club nerazzurro si è fatto insistente ed anche le sirene inglesi, sponda Chelsea, continuano a girare attorno a Ciro.

Rino Gattuso si è speso per lui a più riprese e ha pure provato qualche volta a convincerlo, due mesi fa ADL credeva di averlo accontentato, ma Dries voleva anche altre rassicurazioni sulle multe e procedimenti legali.

L’Inter è avanti a tutti in questo momento e la proposta è più o meno simile a quella del Napoli: un biennale a cinque milioni con un bonus significativo alla firma“.

CONTE CHIAMA MERTENS

L’emittente satellitare aggiunge: “Antonio Conte vuole Mertens nella squadra del prossimo anno. Il tecnico considera l’attaccante del Napoli perfetto per integrasi nel suo tridente. Conte ha dato mandato a Marotta di tentare tutte le strade possibili per prelevare il belga.

Conte ha promesso al calciatore azzurro un ruolo da protagonista. Per convincere Mertens a trasferirsi a Milano la società di Steven Zhang ha aumentato l’offerta di quella di Aurelio De Laurentiis. Sei milioni a stagione, contratto di due anni e bonus alla firma”.

I NAPOLETANI VOGLIONO MERTENS

Dries Mertens è indeciso sul futuro, il Napoli spera che il belga ci possa ripensare, De Laurentiis attende, il presidente crede di aver fatto il massimo per convincere il belga a restare all’ombra del Vesuvio.

Mertens è un giocatore simbolo e carismatico, rifondare su Insigne e Zielisnki, creare un Napoli di bandiere unito in un nuovo assioma di gioco strutturato da Gattuso, rappresenta la costruzione migliore per rilanciare e rilanciasi, dopo un’annata durissima,

De Laurentiis ha il merito straordinario di aver creato una società sana, una di quelle che oggi può permettersi di pagare Tonali cash, anche a differenza della Juve.

I tifosi napoletani amano Mertens e stanno tempestando di messaggi il suo profilo social: “Ciro non ci lasciare, Napoli ti ama!”, è il ritornello di questi giorni. Entro fine maggio sarà presa una decisione definitiva.

De Laurentiis deve regalare ai tifosi una squadra competitiva, e non come si vocifera, una compagine da mezza classifica. Napoli e i napoletani dopo i disastri di Ancelotti hanno visto pian pian ritornare bel gioco e risultati grazie a Gattuso.

Cominciare il prossimo campionato con Petagna e similari, senza Mertens, Milik e Koulibaly è troppo poco per competere a grandi obbiettivi. Il Napoli deve tornare la grande squadra che conosciamo.