Napoli, Manolas ufficializzato oggi. De Laurentiis non ha badato a spese

Per il Napoli sembra essere arrivato il momento per tentare il definitivo salto di qualità. È imminente l’arrivo di Manolas dalla Roma.

Il colpaccio sarà però l’arrivo dal Real di James Rodriguez, benedetto ieri anche dal papà del campione colombiano. «La maglia azzurra è la soluzione ideale per mio figlio, che non vede l’ora di lavorare di nuovo con Carlo Ancelotti».

La squadra che sta nascendo promette dunque d’essere molto competitiva pure dalla cintola in su, al di là delle grandi manovre difensive. Ma adesso sotto i riflettori c’è la nuova coppia formata da Manolas e Koulibaly, che ieri ha confermato il suo amore per la maglia azzurra. “Mi chiamano “il napoletano” e ne sono orgoglioso“.

NAPOLI, MANOLAS UFFICIALIZZATO OGGI

Secondo l’edizione odierna di repubblica, Manolas al Napoli sarà ufficializzato con ogni probabilità già nella giornata di oggi. Si tratterà di una operazione costosa: 36 milioni (l’equivalente della clausola rescissoria) per il cartellino alla società giallorossa e 4 milioni netti d’ingaggio a stagione (fino al giugno 2024) per il giocatore.

Per Manolas il Napoli non ha badato a spese. Ma lo sforzo maggiore De Laurentiis lo ha fatto per trattenere almeno per un altro anno Koulibaly: blindato con 7 milioni di stipendio e con una clausola da 150 milioni, che ha scoraggiato perfino il Real Madrid e il Manchester United.

DIFESA DI FERRO

Manolas arriva e Koulibaly rimane: nel rispetto di un vecchio motto (“Primo non prenderle”) che nel calcio non passerà mai del tutto di moda. «Le grandi squadre devono avere principalmente una difesa fortissima», ha sottolineato pubblicamente Aurelio De Laurentiis, che a Dimaro potrebbe presentare anche la campagna abbonamenti 2019/20.