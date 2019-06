Il Napoli pronto a presentare la campagna abbonamenti 2019/20

Il Napoli è pronto a presentare la campagna abbonamenti per il campionato 2019/20. De Laurentiis potrebbe sfruttare l’entusiasmo del calciomercato.









Aurelio De Laurentiis sta lavorando per fidelizzare nuovi tifosi e aumentare l’immagine del club azzurro nel mondo.

Il Napoli ha invertito la rotta sul mercato, ai calciatori giovani e di prospettiva, sta preferendo giocatori importanti ed affermati.

Forte l’asse con il duo Raiola-Mendes. Il Napoli cresce anche sulla comunicazione pubblicitaria, bella la campagna della Kappa per il lancio della nuova maglia 2019-20.

Il San Paolo è stato ristrutturato per le Universiadi, e presenta un bellissimo colpo d’occhio. Ci sono gli ingredienti giusti per presentare la campagna abbonamenti 2019/20 del calcio Napoli.

NAPOLI, CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019/20

Secondo l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, il Napoli è pronto a presentare la campagna abbonamenti per il campionato 2019/20 alla vigilia del ritiro di Dimaro, inizia sabato 6 luglio.

Il club azzurro potrebbe sfruttare l’entusiasmo generato dalla campagna acquisti. Per quella data, infatti, è probabile che Aurelio De Laurentiis abbia già annunciato tre colpi: da James Rodriguez a Manolas passando per Veretout.

La campagna abbonamenti è un ritorno importante per il Napoli. Si aspetta adesso di capire quale sarà la risposta del pubblico che in più di un’occasione ha discusso le scelte di prezzo e di gestione dei biglietti del presidente.

LE AMICHEVOLI DEGLI AZZURRI A DIMARO

Il Calcio Napoli ha completato il calendario delle amichevoli durante il ritiro di Dimaro in programma dal 6 al 26 luglio.

Gli azzurri debutteranno contro il Benevento di Pippo Inzaghi e Roberto Insigne il 13.

il 13. Il19 luglio, il Napoli affronterà la Feralpisalò , realtà di serie C che ha lottato nell’ultimo campionato per la promozione in serie B, fermandosi ai quarti di finale dei play-off contro la Triestina. La formazione lombarda affronta il Napoli durante il ritiro estivo per la quarta volta, dal 2013 al 2015 questa sfida si è disputata per tre anni consecutivi.

, realtà di serie C che ha lottato nell’ultimo campionato per la promozione in serie B, fermandosi ai quarti di finale dei play-off contro la Triestina. La formazione lombarda affronta il Napoli durante il ritiro estivo per la quarta volta, dal 2013 al 2015 questa sfida si è disputata per tre anni consecutivi. L’ultima amichevole in Trentino sarà il 24 con la sfida alla Cremonese di Rastelli.

I tifosi del Napoli potranno godere di una importante innovazione: sarà possibile acquistare, oltre che nell’ufficio Apt di Dimaro, anche online i biglietti per le tre amichevoli in programma sempre nel tardo pomeriggio, alle 17:30.

Ecco le modalità di acquisto online dei biglietti per le amichevoli a Dimaro







SITUAZIONE ABBONAMENTI IN SERIE A

La campagna abbonamenti non è iniziata per tutte le squadre di serie A, ma c’è un record assoluto che riguarda l’Inter. Con un mese d’anticipo rispetto al 2018, la squadra di conte ha già esaurite le tessere per il campionato: sono 39.500. E la società, prima in Italia, apre una lista d’attesa per il 2020-21.

La Juve ha iniziato tre giorni fa, il Parma due, il Milan ha scelto di non fornire i dati attuali.