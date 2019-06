Manolas costerà solo 13 milioni a De Laurentiis. Messaggio alla Roma

Manolas costerà solo 13 milioni a De Laurentiis. Il difensore aveva fatto sapere alla Roma che non avrebbe accettato altre squadre al di fuori del Napoli.







La Roma ha ceduto Kostas Manolas al Napoli per 36 milioni di euro, il difensore greco firmerà un contratto quadriennale a 3,5 milioni più bonus a rendimento.

La Roma, lunedì dopo la chiusura del bilancio, acquisterà dalla società partenopea Amadou Diawara per 20 milioni di euro. Manolas costerà a De Laurentiis poco meno di 13 milioni, considerando i 5 della cessione di Albiol al Villareal.

Manolas e koulibaly sarà una coppia difensiva tra le più forti d’Europa, come ha spiegato il presidente degli azzurri.

Carlo Ancelotti avrà il primo tassello richiesto, il ruolo del tecnico in questa sessione di mercato degli azzurri è determinante, basti pensare alla trattativa per James rodriguez con il Real Madrid.

Dell’arrivo di Manolas al Napoli, ne ha parlato la redazione sportiva di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

“Diawara andrà in giallorosso per 18-20 milioni, il greco passerà in azzurro per circa 16-18 milioni, facendo due conti. Meno i 5 milioni di euro in arrivo dalla cessione di Albiol, al presidente De Laurentiis Manolas costerà di fatto 13 milioni”