Manchester United- koulibaly, pronti 95 milioni. De Laurentiis fa muro

Dopo il Real Madrid, sul difensore del Napoli si affacciano i Red Devils. De Laurentiis continua però a fare muro: la clausola è fissata a 150 e non c’è l’intenzione di derogare. Il corteggiamento delle big d’Europa è destinato a salire: Kalidou ormai è una star internazionale.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del corriere dello sport, il Manchester United vuole Koulibaly. I Red Devils ci hanno provato, com’è lecito che accada, per irrobustirsi, per provare ad impreziosire un organico che gli restituisca la possibilità di competere con il City, con il Liverpool che sfoggia l’altro gigante Van Dijk.

Lo United ha messo sul piatto 95 milioni di euro, qualcosa in più di quello che ha proposto il Real Madrid in passato, ma non sono bastati a scardinare le certezze che appartengono al Napoli ma anche al senegalese.

Il mercato comincia a vibrare, avverte scosse periodiche, si direbbero quotidiane, e vive intorno alle star che l’alimentano, ancora inconsapevolmente.

Non solo il Machester united vorrebbe Koulibaly, Kalidou è un principe di quest’estate, il miglior difensore del campionato italiano, universalmente riconosciuto come uno dei centrali più forti al mondo e intorno a c’è l’interesse più smodato, che tracima in proposte economiche “indecenti”.







Non solo koulibaly per Manterrete United, anche Lozano

L’entourage di Lozano tiene ancora viva la pista Napoli che in realtà per il messicano è la terza scelta, può prendere corpo se non riusciranno a svilupparsi le trattative avviate con il Psg e il Manchester United, che vuole anche Koulibaly.

Il Napoli ha raggiunto un accordo con Zapata e continua i colloqui per Rodrigo. I contatti con il Valencia sono frequenti, c’è anche l’aiuto di Mendes, si prova ad inserire Diawara nell’operazione L’idea James Rodriguez è viva.