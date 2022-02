Napoli, le ultime sulle condizioni di Lozano, Lobotka e Anguissa

Lozano, Lobotka e Anguissa dal Napoli le ultime sulle condizioni dei tre calciatori assenti da qualche gara per infortunio.

Questo il report dell’allenamento del Napoli in vista della Lazio:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domani all’Olimpico alle ore 20.45 per la 27esima giornata di Serie A.

La squadra ha svolto una prima fase di torello seguita da partitina a campo ridotto. Chiusura con esercitazione tattica.

Tuanzebe e Anguissa hanno svolto lavoro in palestra. Personalizzato in campo per Lozano. Terapie per Malcuit. Lobotka ha svolto lavoro con la squadra e personalizzato in campo“.

Tre settimane fa il Napoli si trovava costretto a rinunciare a Hirving Lozano. Il messicano ha riportato con la Nazionale una lussazione alla spalla. Per fortuna non c’è stato bisogno dell’operazione, ma solo di riassestamento e terapie.

Il rientro di Lozano è sempre più vicino. Il giocatore si allena in campo ormai da una settimana, lavora a parte. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport c’è una data salvata in rosso sul calendario: l‘obiettivo è tornare tra i convocati per Verona-Napoli del weekend del 12-13 marzo.