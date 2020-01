Napoli-Inter le formazioni ufficiali. Gattuso sceglie Di Lorenzo centrale, torna Hysaj. Fabian dal primo minuto. Milik, Callejon e Insigne in attacco.

Arrivano le formazioni ufficiali di Napoli-Inter. Conte e Gattuso si sfideranno allo Stadio San Paolo. Il tecnico dell’Inter ha tutta la rosa disponibile fatta eccezione solo per D’Ambrosio. Problemi d’infermeria per Ringhio.

I partenopei, in convalescenza dopo la crisi di inizio stagione ma che col successo in casa del Sassuolo potrebbero aver ritrovato marcia e morale. Dall’altro, la squadra di Conte nuovamente staccata dalla Juve ma sempre in piena lotta Scudetto.

Napoli e Inter potrebbero incrociare i propri destini anche in ottica mercato, con i nomi di Fernando Llorente e Matteo Politano. Un’ipotesi di scambio accennata nelle scorse settimane per le rispettive esigenze, ma che oggi appare un po’ più fredda.

Il Napoli, tornato definitivamente al 4-3-3 dopo l’addio di Ancelotti, vuole Politano ma ha bisogno di liberare almeno una casella nella batteria degli esterni destri. Difficile la partenza di Callejon a gennaio, più probabile che possa essere “sacrificato” Younes. Il tedesco rappresenta una potenziale potenziale plusvalenza essendo stato acquistato a parametro zero.

NAPOLI-INTER FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. A DISP.: Ospina, Karnezis, Luperto, Elmas, Gaetano, Younes, Llorente, Lozano. ALL.: Gattuso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; L. Martinez, R. Lukaku. A DISP.: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Sensi, Barella, Politano, Sanchez, Esposito. ALL.: Conte.

ARBITRO: Doveri di Roma.



DOVE VEDERE NAPOLI-INTER IN TV E STREAMING

Fischio d’inizio allo stadio San Paolo di Fuorigrotta alle ore 20:45 per Napoli-Inter. diretta TV su SKY ai canali SKY Sport Uno (numero 201 del satellite, numeri 472 e 482 del digitale terrestre), SKY Sport Serie A (numeri 202 e 249 del satellite, numeri 473 e 483 del digitale terrestre) e, in fine, SKY Sport (numero 251 del satellite). Streaming su SkyGo e NowTV.