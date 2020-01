Napoli-Inter, gli azzurri tornano la San Paolo. Ecco la risposta dei tifosi

Il Napoli torna al San Paolo contro l’Inter di Antonio Conte. La risposta del pubblico partenopeo non si è fatta attendere. Saranno oltre 40 mila a tifare per gli azzurri.

Il Napoli vuole recuperare punti in campionato per raggiungere la zona Champions che per la società è vitale dal punto di vista finanziario. Gli uomini di Gattuso hanno anche un altro grande obbiettivo da raggiungere: quello di riportare il pubblico al San Paolo.

I recenti risultati sportivi e lo sciopero del tifo a causa delle nuove regole imposte all’impianto di Fuorigrotta hanno di fatto allontanato i tifosi dallo stadio.

Il Napoli contro l’Inter capolista tenterà di riprendersi il San Paolo dopo il successo in trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il nuovo tecnico sembra aver portato quell’anima e quella grinta che sembravano smarrite da tempo. Se ne sono accorti anche i tifosi.

Contro gli uomini di Conte al Napoli non mancherà il supporto del grande pubblico del San Paolo. Sono stati venduti oltre 35 mila biglietti. Ma nelle prossime ore potrebbe esserci un’impennata e gli spettatori potrebbero sfiorare i 40 mila.

Pubblico dalle grani occasioni quindi, con la speranza che l’incontro non deluda le attese.