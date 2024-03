Napoli, il nodo ds Meluso: Tare, Massara e Accardi in lizza

Il futuro di Meluso come ds del Napoli è incerto. De Laurentiis valuta Tare, Massara ed il giovane Accardi dell’Empoli come possibili sostituti.

CALCIO NAPOLI – Il Napoli si sta già muovendo per programmare la prossima stagione. Tra i nodi da sciogliere c’è quello legato al ruolo di direttore sportivo, con il futuro di Melso da decifrare. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il presidente De Laurentiis starebbe valutando diverse opzioni.

Tare e Massara le alternative esperte

Tra i nomi sul taccuino di ADL ci sarebbero innanzitutto Igli Tare e Frederic Massara. Il primo, dopo 14 anni alla Lazio, potrebbe rappresentare un profilo di grande esperienza nel suo ruolo. Stesso discorso per Massara, reduce da 4 stagioni al Milan dove ha vinto anche lo scudetto in tandem con Maldini.

La soluzione “alla Giuntoli”: Accardi

Ma De Laurentiis non esclude di percorrere la strada del giovane emergente, proprio come fece anni fa con lo stesso Giuntoli proveniente dal Carpi. In questo caso l’indiziato sarebbe Pietro Accardi, ds dell’Empoli molto apprezzato per il suo lavoro.

Incertezza sul futuro di Meluso

Secondo le informazioni raccolte, lo stesso destino di Meluso è tutt’altro che certo. Il suo contratto scade a giugno ma c’è l’opzione di rinnovo unilaterale fino al 2025 che il club potrebbe esercitare.

Priorità alla Champions

Al momento, però, le attenzioni della società sono rivolte soprattutto al raggiungimento dell’obiettivo Champions per la prossima stagione. Una volta centrata l’agognata qualificazione, si lavorerà per risolvere il rebus del direttore sportivo.

De Laurentiis sembra intenzionato a valutare con calma il da farsi, soppesando profili esperti come Tare e Massara ma tenendo in considerazione anche la possibilità di puntare su un giovane di prospettiva come fece con Giuntoli otto anni fa. Insomma, ipotesi e nomi sul tavolo ce ne sono diversi per il dopo Meluso al Napoli, in attesa di sviluppi nelle prossime settimane.