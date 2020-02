Ghoulam è pronto al rientro in campo con il Napoli . Spunta la data della possibile convocazione per il terzino Algerino. Gattuso esulta all’idea di avere una freccia in più al suo arco.

Ghoulam è stato uno dei migliori terzini al mondo. Il suo mancino era formidabile sia sulle palle tese e precise in area, che quando rifiniva dietro la difesa avversaria. Con Sarri si è consacrato nel ruolo, poi l’infortunio e il calo inesorabile.

Il terzino algerino a causa dei suoi problemi fisici è stato escluso anche dalla lista Champions, durante la sessione invernale del calciomercato, il Napoli ha provato a cederlo, ma Gholuam si è opposto, rifiutando tutte le proposte arrivate, comprese quelle di Nizza e Lille.

Ghoulam è sicuro di riuscire a tornare ai suoi livelli e vuole aiutare i compagni, ai quali è molto legato, nell’impressa di raggiungere la zona Champions.

Lo staff sanitario del Napoli è riuscito a recuperare quasi tutti gli infortunati, eccezion fatta per Malcuit. Il terzino è tornato a lavorare in campo ma ora alle prese con la fase più delicata della riabilitazione.

GHOULAM PRONTO AL RIENTRO CON IL NAPOLI



Dopo tante peripezie, come racconta il Corriere dello sport, Ghoulam finalmente è pronto al rientro in campo con il Napoli, Gattuso esulta all’idea di avere una freccia in più al suo arco.

Faouzi Ghoulam, ormai prossimo al rientro, molto probabilmente sarà convocato per la delicata trasferta di Cagliari.

Il recupero di Ghoulam è un ottimo risultato che assicura la varietà, fondamentale nell’ottica di un tris di partite in sette giorni: domani il Lecce; mercoledì l’Inter a San Siro in Coppa Italia; domenica la trasferta di Cagliari ancora in campionato.

Il rientro del giocatore algerino potrebbe essere di fondamentale importanza per Gennaro Gattuso, al momento il tecnico azzurro sulla fascia sinistra può contare solo su Mario Rui. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori aggiornamenti.