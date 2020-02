KOULIBALY si riprende il Napoli. Ecco l’idea di Gattuso

Koulibaly riprende il suo posto nel Napoli, dopo il lungo stop. Gattuso prepara in turnover in vista delle tre partite in sette giorni.

KOUILIBALY PRONTO PER NAPOLI-LECCE

Kalidou koulibaly si riprende il Napoli. Il difensore ambito da tre top club europei, torna a disposizione di Gennaro Gattuso. Contro il Lecce, Koulibaly dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa del Napoli, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport.

Koulibaly pronto per il Lecce, dopo un’assenza durata poco meno di due mesi e 8 partite tra il campionato e la Coppa Italia, Koulibaly dovrebbe ripiombare dal primo minuto al centro della difesa Napoli.

Oggi, a Castel Volturno il provino decisivo. E non finisce così, a quanto pare: il candidato più autorevole di giornata al fianco di Kalidou è Maksimovic, assente da dieci partite tra squalifica e infortunio (le ultime due in panchina).

L’IDEA DI GATTUSO

Gattuso finalmente può esultare, i suoi “galacticos” sono quasi tutti disponibili, allora ecco l’idea del tecnico in vista di un tris di partite in sette giorni: domani il Lecce; mercoledì l’Inter a San Siro in Coppa Italia; domenica la trasferta di Cagliari ancora in campionato.

Quindi dentro Ospina e non Meret, il portiere friulano dopo Genova ha accusato un po’ di fastidio al fianco contuso con l’Inter.

A destra dovrebbe esserci Di Lorenzo, con Hysaj e Rui a contendersi l’ultimo posto della linea a quattro.

A centrocampo, con Demme e Zielinski, crescono le azioni di Allan, fuori dalla gara con la Fiorentina.

In attacco, accanto a Milik e Insigne questa volta dovrebbe toccare a Politano, in vantaggio sullo spagnolo Callejon e, dunque, di fatto pronto alla prima da titolare.

NAPOLI-LECCE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco un grafico delle probabili formazioni di Napoli-Lecce con le possibili scelte di Gattuso e Liverani.