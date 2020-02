Lista Champions del Napoli, si a Demme e Lobotka. La società partenopea nell’elenco presentato alla UEFA ha rimosso: Ghoulam, Malcuit e Younes.

La sfida con il Barcellona si avvicina, il Napoli ha consegnato la lista Champions alla UEFA. Tre esclusi tra le fila degli azzurri, inseriti Demme e Lobotka.

Nella lista Champions presentata dal Napoli alla UEFA, mancano Ghoulam, Malcuit e Younes. Non c’è pace per l’ex terzino del Saint-Etienne, Ghoulam non riesce a trovare la condizione fisica e lo spazio necessario per tornare ai livelli di un tempo.

Ghoulam sotto la guida Sarri arrivò ad essere uno dei migliori terzini d’Europa, poi il brutto infortunio e da quel momento solo apparizioni sporadiche.

Anche Amin Younes sembra lontano dai progetti del Napoli, se con Ancelotti giocava spezzoni di Gara con Gattuso le possibilità di calcare il prato verde si sono ridotte ulteriormente.

Nella sessione invernale del Calciomercato, Younes ha rifiutato 6 club, il tedesco voleva essere ceduto a titolo definitivo.

Il terzo escluso è Kevin Malcuit: il terzino francese è fermo da mesi a causa della rottura del crociato e, dunque, era inevitabile che il Napoli non lo inserisse nella lista Champions.

DEMME E LOBOTKA NELLA LISTA CHAMPIONS DEL NAPOLI

Nella lista Champions, a partire dagli ottavi di finale contro il Barcellona ci sono Diego Demme e Lobotka.

Il tedesco ha già conquistato i tifosi azzurri e si è consacrato con il goal del momentaneo 3-2 contro la Sampdoria a Marassi. Anche Stanislav Lobotka sta cominciando a mostrare le proprie qualità.

Gattuso nella sfida contro il Barca di Messi potrà contare sui due nuovi acquisti.

LA LISTA UEFA COMPLETA



Portieri: Meret, Ospina, Karnezis

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj

Centrocampisti: Demme, Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Lobotka

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Milik.