Modugno: “Napoli, tre pareggi giusti. Conte non si fida delle riserve”

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport al seguito del Napoli, ha analizzato il momento degli azzurri ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte.

“I tre pareggi del Napoli sono giusti. Non vedo grandi penalizzazioni arbitrali, la classifica resta meravigliosa, come il lavoro di Conte. Perché non si fida delle riserve? Le gerarchie sono chiare. La squadra è stata costruita per una sola competizione, non per più fronti. Vedete davvero qualcuno in panchina che possa offrire più dei titolari?” ha spiegato il giornalista.

Infine, una riflessione su Gilmour: “È l’unica vera sorpresa in panchina, ma si fa fatica a rinunciare a Lobotka anche solo per quindici minuti”.