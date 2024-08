Lukaku a Napoli con una forma invidiabile: un’estate di dieta e allenamenti intensi

Lukaku si è presentato a Napoli in condizioni invidiabili, grazie a mesi di allenamenti intensi e una dieta specifica.

Romelu Lukaku si è presentato al suo nuovo club in condizioni fisiche che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Il noto calciatore belga ha mostrato una forma invidiabile al suo arrivo a Napoli, grazie a un’estate di intensi allenamenti e una dieta rigorosa.

Secondo il Corriere dello Sport, Lukaku è apparso in ottima forma anche al di fuori del campo. All’uscita dal van del club, la sua silhouette ha impressionato molti, suggerendo che il lavoro svolto negli ultimi mesi è stato particolarmente efficace. Questo arrivo in forma rappresenta una notizia eccezionale per Napoli e per tutti i tifosi del calciatore.

Dopo una stagione trascorsa ai margini della prima squadra del Chelsea, Lukaku ha sfruttato il tempo a Londra per dedicarsi a un programma di allenamenti intensivi e a una dieta specifica. Tra le varie strategie, ha seguito un regime di digiuno intermittente che ha contribuito a mantenere il suo peso sotto controllo. Il risultato è che l’attaccante sembra essere in una condizione fisica paragonabile a quella che aveva ai tempi dell’Inter, con un chilo in meno rispetto al passato.

Lukaku ha dimostrato di aver rispettato fedelmente i programmi di allenamento inviati dallo staff tecnico di Antonio Conte, che ha lavorato a stretto contatto con lui per prepararlo al meglio per la nuova stagione. Le sessioni di allenamento, descritte come estremamente intense, hanno incluso ripetute che hanno messo a dura prova anche il fisico robusto del belga.

Il ritorno di Lukaku al top della forma non solo aumenta le aspettative per la sua stagione a Napoli, ma rappresenta anche una dichiarazione chiara delle sue intenzioni e del suo impegno.