LIVE, Napoli-Lazio: Probabili formazioni e diretta streaming

Live Napoli-Lazio formazioni e diretta streaming della sfida del Maradona tra gli uomini di Spalletti e i capitolini di Sarri.

Napoli e Lazio si preparano ad affrontarsi in una partita importante allo stadio Maradona. Il Napoli, attualmente primo in classifica con un vantaggio di +18 punti sulla seconda in classifica, vuole consolidare la sua posizione in vista della fine del campionato. La Lazio, invece, vuole balzare al secondo posto, superando le avversarie e conquistando una posizione solitaria in classifica.

Il Napoli arriva a questa partita dopo otto vittorie consecutive, che lo hanno reso invincibile dopo la vittoria nello scontro diretto contro l’Inter in gennaio. La squadra di Spalletti non intende fermarsi e per la partita contro la Lazio schiera i suoi migliori giocatori, con l’unica eccezione di Olivera, che sostituisce lo squalificato Mario Rui. Zielinski, Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen sono tra i titolari confermati.

La Lazio, dal canto suo, ha vinto le ultime due partite e ha superato il turno in Conference League senza subire reti. La squadra di Sarri vuole continuare su questa strada e cercare di ottenere il colpaccio contro il Napoli. La formazione della Lazio cambia poco rispetto alle ultime partite, ma i pochi cambi hanno un senso strategico: il difensore Romagnoli torna dall’infortunio per sostituire il squalificato Casale, mentre in attacco si rivede Zaccagni, pronto a prendere il posto di Pedro.

Il Napoli vuole consolidare la sua posizione di vertice in classifica, mentre la Lazio cerca di balzare al secondo posto. La formazione di Spalletti schiera i suoi migliori giocatori, mentre la Lazio si affida a un assetto tattico poco modificato ma strategico. Sarà una partita emozionante e combattuta, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere il risultato desiderato.

NAPOLI-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

La partita di Serie A tra il Napoli e la Lazio, sarà visibile in streaming scaricando l’app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegandosi al sito di DAZN mediante computer e notebook e selezionando la finestra dell’evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni, saranno i telecronisti DAZN di Napoli-Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri