L’Inter cade a Bologna: Napoli dittatore della serie A

Il Bologna batte l’Inter con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Orsolini. Il Napoli si porta a 18 punti di vantaggio sui nerazzurri.

Il Bologna ha vinto per il secondo anno consecutivo contro l’Inter al Dall’Ara con un risultato di 1-0, firmato dal solito Riccardo Orsolini. Dopo la vittoria contro il Porto in Champions League negli ottavi di finale, l’Inter ha subito una sconfitta contro il Bologna di Thiago Motta, rimanendo a meno 18 punti dal Napoli. La 24esima giornata di campionato è stata decisa dal gol di Orsolini nel lunch match.

IL NAPOLI DOMINA LA SERIE A

La Serie A è ora sotto il controllo del Napoli, che ha conquistato anche Empoli e si è portato a +18 in attesa della risposta delle altre squadre. Gli appassionati di calcio si chiedono chi potrebbe fermare il Napoli, dopo aver assistito ai suoi successi in trasferta in Germania solo tre giorni prima, e nemmeno l’anticipo del sabato pomeriggio sembra riuscire a stancare gli azzurri.

Ci sono stati tentativi di trovare difetti e punti deboli, ma non ce ne sono nel Napoli, sempre più deciso a vincere il terzo scudetto della sua storia. Meret non ha subito gol dal 30′ della ripresa della partita contro la Roma, giocata e vinta il 29 gennaio al Maradona.

L’attacco guidato da Osimhen segna con una precisione impressionante, aggiornando tutti i record. Siamo certi che giocherebbero con lo stesso spirito battagliero anche in un quarto di Champions contro il City o il Real, non perché non hanno nulla da perdere, ma perché Spalletti li ha convinti della loro forza, sviluppando il concetto di fame che li ha resi fortissimi.