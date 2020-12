Lazio-Napoli: Probabili formazioni, streaming e canali tv

Lazio-Napoli tutta sul posticipo della 13ª giornata di Serie A: Probabili formazioni, diretta streaming e canali tv.

Lazio-Napoli sui si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma nel posticipo della 13ª giornata di Serie A.

Gattuso dovrà fare ameno di Osimhen, Mertens e Insigne. Simone Inzaghi recupera Acerbi e conferma il Tucu con Immobile in attacco. In porta l’ex Pepe Reina.

Ringhio ridisegna il Napoli, saranno Lozano a sinistra e Politano destra a supportare Petagna insieme a Zielinski, che avanza in posizione di trequartista.

A centrocampo Fabian Ruiz in vantaggio su Demme per una maglia vicino a Bakayoko, mentre in difesa la possibile sorpresa riguarda l’impiego di Maksimovic al posto di Manolas. Di Lorenzo e Mario Rui larghi, conferma per Ospina tra i pali

Gli azzurri vogliono riscattare l’immeritata sconfitta contro l’Inter a San Siro. La Lazio fermata a Benevento, dopo aver perso contro il Verona in casa, è chiamata a vincere tra le mura amiche.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-NAPOLI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna.

LAZIO-NAPOLI CANALE TV E STREAMING

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva il posticipo della 13ª giornata di Serie A, Lazio-Napoli, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il big match Lazio-Napoli potrà essere visto dagli utenti Sky anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS, sia su pc e notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

L’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti offerti.