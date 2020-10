Paolo Ziliani commenta la sentenza du Juve-Napoli. il giornalista ha pubblicato un Twweet al vetriolo contro il giudice sportivo.

Paolo Ziliani commenta la sentenza del giudice sportivo su Juve-Napoli. Mastandrea ha stabilito il 3-0 a tavolino per la Juventus e un punto di penalizzazione in classifica per il Napoli.

Il Giudice Sportivo, chiamato a decidere soltanto sulla decisione del Napoli di non presentarsi allo stadio per non disputare la partita e non sulle infrazioni del protocollo anti-Covid, non ha ritenuto sussistesse nel caso di specie la ‘forza maggiore’ che abbia impedito al Napoli di disputare la partita e di volare a Torino.

Paolo ziliani ha commentato così la sentenza su Juve-Napoli: “L’INUTILITÀ DEL GIUDICE SPORTIVO. È preclusa “ogni valutazione sulla legittimità di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie e territoriali posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività“.Poteva dirlo subito che si rigioca.

Tra l’altro, detto tra noi: a parte Ronaldo e McKennie positivi, Zauli pure e l’Under in quarantena, cos’era ‘sta smania di prudenza del Napoli? Forse che adesso arriva CR7 e lo si va a prendere a Caselle con l’ambulanza?”.

Ziliani su Ronaldo aggiunge: “All’arrivo a Caselle Ronaldo fa finalmente chiarezza.Perchè è volato in Italia pur avendo il Covid? Perchè mia sorella dice che non esiste. Fine.

Sorprende questo continuo infrangere le regole da parte di Cristiano Ronaldo. E chi se lo aspettava? Manco avesse in passato evaso il fisco per decine di milioni oppure fosse finito nei guai, chessò, accusato di violenza sessuale nei confronti di qualche ragazza”.

Inspiegabile“.

Il Napoli è pronto al ricorso, è proprio il caso di raccomandare quel vecchio proverbio che esorta a non cantar vittoria con troppo anticipo perché si potrebbe avere un’amara sorpresa.