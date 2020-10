Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus ha scatenato la reazione della sorella del calciatore Katia Aveiro con un messaggio negazionista.

Pare quasi una lesa maestà il fatto che Cristiano Ronaldo sia stato contagiato dal coronavirus così altri 38 milioni di persone nel mondo. I casi sono sempre in aumento in questa seconda ondata, oggi solo in Italia si contano 7332 nuovi casi e 43d deceduti in un solo giorno, oltre 800 solo in Campania. Eppure Katia Aveiro proprio non ci sta al fatto che possa esistere questo virus e che abbia contagiato il fratello, tanto che sui social in una storia ha scritto un messaggio negazionista.

Katia Aveiro e Ronaldo: il post sul coronavirus

Se deve essere Cristiano Ronaldo a svegliare il mondo, allora quest’uomo è un messaggero di Dio. Credo che oggi in migliaia arriveranno a credere tanto in questa pandemia, nelle prove e nelle misure prese come me… La più grande frode mai vista da quando sono nata. C’è una frase che ho letto e alla quale faccio un applauso: ‘Basta con un mondo di burattini.

Insomma secondo la sorella di Cristiano Ronaldo il covid è inoffensivo perché l’attaccante portoghese è asintomatico. Intanto proprio oggi l’attaccante della Juventus è rientrato in Italia dal Portogallo con un volo sanitario, ad aspettarlo a Torino un’ambulanza che porterà in quarantena pronto magari per giocare se dovesse guarire entro i dieci giorni previsti.