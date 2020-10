De Laurentiis, ricorso su Juve-Napoli. I tifosi Juventini festeggiano sul web i tre punti, ma gli azzurri ribalteranno la sentenza.

Juventus-Napoli, il Giudice Sportivo ha deciso: 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. La sentenza appena pronunciata dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha decretato la sconfitta a tavolino del club partenopeo e il punto di penalizzazione ai partenopei.

Gli azzurri sono stati puniti per non essersi presentata a Torino a seguito del richiamo dell’Asl di Napoli dopo le due positività al Covid-19 (Elmas e Zielinski).

Secondo quanto riferisce Sky sport, Aurelio de Laurentiis attraverso i suoi avvocati, presenterà infatti ricorso alla Corte federale d’Appello, secondo grado della giustizia sportiva.

L’emittente satellitare riporta anche un virgolettato di Mastrandrea: “Non sono state riscontrate “cause di forza maggiore” che impedissero la partenza per Torino. Le indicazioni delle ASL (nella giornata di sabato) non erano incompatibili con l’applicazione del protocollo FIGC.

Il Napoli ha reiteratamente proposto il rinvio di Juve-Napoli “fino in prossimità dell’orario prefissato” per la partita. Il Napoli ha fatto reclamo su “regolarità della gara”. Inammissibile perché la gara non si è disputata”.

Il giudice sportivo ha poi spiegato: “È preclusa “ogni valutazione sulla legittimità di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie e territoriali posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività““.

Proprio l’incompatibilità potrebbe ribaltare la sentenza in appello, dando ragione al Napoli. In fatti il giudice sportivo ha specificato di aver giudicato solo sull’impedimento a raggiungere la sede di gioco, non la questione dell’ASL.

JUVENTINI IN FESTA PER LA SENTENZA

Sul web i tifosi juventini sono in festa per i tre punti guadagnati sul Napoli senza giocare.

“La ricostruzione dei fatti di ieri di #JuveNapoli a Sportmediaset mi sa che l’ha fatta Pistocchi”.

“Ho “goduto” leggendo solo il titolo”.

“G – O – D – O”.

LA RISPOSTA DI ZILIANI

Puntuale e come sempre da applausi arriva la risposta di Paolo Ziliani che zittisce tutti:

“L’INUTILITÀ DEL GIUDICE SPORTIVO

È preclusa “ogni valutazione sulla legittimità di atti e provvedimenti, in qualunque forma adottati, delle Autorità sanitarie e territoriali posti in essere a tutela della salute di singoli o della collettività“.

Poteva dirlo subito che si rigioca”.