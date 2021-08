L‘Inter non molla la presa su Lorenzo Insigne, con il calciomercato ancora aperto è ancora tutto possibile. Marotta può fare un’offerta al Napoli negli ultimi giorni di mercato. La notizia viene data da Gianluca Di Marzio di Sky. L’esperto di calciomercato dell’emittente satellitare fa sapere che ancora tutto è possibile e che l’interesse di Marotta per Insigne è ancora molto concreto. Ovviamente bisogna capire come verrà inserito nel 3-5-2 di Inzaghi, ma da più fonti arriva ancora una volontà dell’Inter di prendere il capitano del Napoli.

Sanchez preoccupa l’Inter

“Alexis Sanchez non sta benissimo, in questi giorni si trova a Barcellona per verificare le condizioni di un polpaccio capriccioso” fa sapere Di Marzio. Il cileno era stato offerto anche al Napoli, ma percepisce 7 milioni di euro a stagione e quindi la trattativa non è nemmeno stata avviata, dato che De Laurentiis vuole abbassare il monte ingaggi. Secondo quanto riferisce Sky l’Inter è ancora interessata ad Insigne e resta un obiettivo con Correa e Thuram. I nerazzurri negli ultimi giorni di mercato sono pronti a fare un’offerta per Insigne, provando a strappare l’attaccante a De Laurentiis che a quel punto avrebbe pochissimo tempo per cercare un sostituto.

