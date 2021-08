Napoli, accordo con Youssouf ma non ha i soldi per compralo: deve convincere il Sanint-Etienne

Il calciomercato del Napoli è segnato dalla necessità di non investire liquidità, ecco perché resta complicato l’affare Zaydou Youssouf. Fino ad ora il club azzurro ha pensato esclusivamente a fare cassa, portando a casa la cessione di qualche esubero. In questo modo è stata snellita la rosa di Spalletti, ma si è alleggerito anche il monte ingaggi. Aurelio De Laurentiis sperava di poter vendere anche qualche pezzo pregiato, magari Koulibaly, Fabian Ruiz o Insigne, giocatori che pesano molto sul bilancio alla voce stipendi. Fino ad ora non c’è stata alcuna offerta interessante ed a meno di colpi di scena, tutti e tre dovrebbero restare a Napoli, anche se il Milan sembra molto interessato ad Insigne.

Napoli cerca un centrocampista

L’addio di Bakayoko e l’infortunio di Demme impongono al Napoli di provare a fare qualche a centrocampo. Gli azzurri stanno seguendo da tempi diversi profili, ma Giuntoli non ha mai potuto affondare il colpo, anche perché non ha fondi a disposizione. Ecco quanto scrive Tuttosport: “Ma se non arrivasse Camara, si tornerà dal Saint-Etienne per convincerli a cedere il prestante centrocampista Zaydou Youssouf, francese di 22 anni. L’accordo con il giocatore c’è già, resta da convincere i transalpini ad accettare il prestito oneroso senza obbligo di riscatto“. La missione di Giuntoli è strappare l’accordo per un prestito, così che non si incida sul bilancio del Napoli.

