Inter-Napoli, le ultime: Mertens titolare, novità in difesa

Le ultime su Inter-Napoli. Dries Mertens verso la maglia da titolare. Gennaro Gattuso prepara una novità in difesa.

Il Napoli vuole riscattarsi dopo il brutto KO contro il Lecce al San Paolo. La sconfitta con i salentini ha demoralizzato l’ambiente partenopeo e scatenato una grande polemica verso la classe arbitrale.

Il rigore negato al Napoli dall’arbitro Giua grida vendetta, e oltre il danno arriva anche la beffa con l’ammenda comminata a Milik dal giudice sportivo.

Gli azzurri si preparano ad affrontare l’Inter nel quarto di finale di Coppa Italia. A San Siro non ci saranno i tifosi del Napoli a causa del divieto imposto dall’osservatorio per le manifestazioni sportive.

I due allenatori sono pronti al confronto e molto probabilmente opteranno per modesto turnover.

La redazione sportiva di Sky sport 24, ha riportato le ultime su Napoli-Inter con le possibili scelte di Gennaro Gattuso

“Gattuso dovrebbe schierare Mertens dal 1′ nel tridente con Insigne e Callejon e Politano. Conferma per Ospina in porta (Meret non è al meglio). Out Hysaj per squalifica, in difesa ci sarà una coppia inedita, Maniolas e Maksimovic ( favorito su Koulibaly).

Adestra dovrebbe agire Di Lorenzo. A centrocampo si rivede Allan. Possibile panchina per l’ex Politano ancora non inserito appieno negli schemi del tecnico”

NAPOLI-INTER PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni di Inter-Napoli. La gara si giocherà la sera di mercoledì 12 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 20.45.

INTER (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Insigne, Mertens, Callejon.

DOVE VEDERE INTER-NAPOLI IN STREAMING e TV

La semifinale di andata di Coppa Italia, Inter-Napoli, sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti della competizione, su Rai Uno (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre).

Tifosi e appassionati potranno seguire la partita anche in diretta streaming in chiaro mediante Rai Play, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando gratuitamente la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.