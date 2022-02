Insigne a C’è Posta per te, commozione per l’attaccante del Napoli – VIDEO

Lorenzo Insigne è stato protagonista a C’è Posta per Te, il celebre programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 il sabato sera. L’attaccante del Napoli è stato chiamato da Carmen una ragazza di 22 anni di Benevento, che aveva voglia di dimostrare tutto il suo affetto verso i genitori. L’attaccante del Napoli ha deciso di accettare con gioia l’invito della ragazza e durante la trasmissione è apparso più volte commosso per la storia di Carmen.

“La storia mi ha toccato tanto… Regalare una seconda vita è una cosa importante” @Lor_Insigne pic.twitter.com/WHHMuzzIXq — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 19, 2022

Insigne e Carmen

Una bella storia quella della 22enne che ha chiesto Insigne di aiutarle ad esprimere tutto l’amore che prova verso i due genitori, entrambi tifosi del Napoli. Carmen è stata adottata a 13 anni e con questo gesto ha voluto far capire l’amore intenso verso quei genitori che l’hanno accolta e l’hanno fatta sentire subito una persona di famiglia. Un gesto bellissimo quello della ragazza che ha faticato a trattenere le lacrime, così come i suoi genitori. Tanta l’emozione anche per Insigne che a C’è Posta per Te regalato una maglia a tutti e tre i protagonisti con il numero 24. Poi ha detto: “Ho ascoltato la storia che mi ha toccato tanto, perché mettere al mondo un bambino è una gioia immensa, ma mettere al mondo una seconda vita è una gioia ancora più grande e per questo Carmen ve sarà molto grata. Nella mia vita ho conosciuto tanti campioni, lo sono diventato anche io, ma è molto più importante essere campioni nella vita. La vostra coppa è lei!” ha detto il capitano del Napoli.